Der FC Basel lässt beim 2:2 in Lugano erneut zwei Zähler liegen. Neben der verspielten Zwei-Tore-Führung des FCB schrieb dieses Spiel noch viele weitere Kurzgeschichten, die wir hier wie gewohnt in Häppchenform präsentieren. In unserem Kuriositätenkabinett spielen gegen Lugano ein tobender Präsident und ein wildgewordener Rasensprinkler die Hauptrollen.