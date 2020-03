Der FC Basel pausiert mindestens bis Ende März

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde ab Montag, 16. März 2020 der Trainingsbetrieb sämtlicher Teams des FC Basel vorerst bis mindestens am 31. März 2020 eingestellt. Das teilt der FCB am Dienstag in einem Communiqué auf der Homepage mit. Es soll vorerst die letzte Mitteilung sein. Die Verantwortlichen haben entschieden, vorerst keine Interviews mehr zu geben.