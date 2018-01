Das ist ein Mythos. Während der vergangenen drei Saisons hat der FC Basel in der Rückrunde stets abgebaut. Zuletzt sogar ziemlich deutlich, holte man in der Saison 2016/17 in der Rückrunde im Schnitt doch fast einen halben Punkt weniger als noch während der Vorrunde.

Weniger ausgeprägt trat dieses Phänomen auch während der beiden vergangenen Saisons auf. Allerdings ist es mehr als verständlich, dass der FCB Gas rausnahm. Beginnend mit der Saison 2014/15 betrug der Vorsprung der Basler auf die Zweitplatzierten acht (FCZ), zehn (GC) und zwölf Punkte (YB).

Erinnerungen an die Finalissima

Wenn man im Winter hinten lag oder der Vorsprung nur knapp war, dann legten die Basler in der zweiten Hälfte meist eine Schippe drauf (siehe Grafik und Tabelle). Am extremsten zu Beginn der Meisterserie. 2009/10 betrug der Rückstand auf YB sieben Punkte. Trotzdem gelang es den Baslern, die Berner noch abzufangen.

Im Schnitt holten sie in der Rückrunde über 0,6 Punkte mehr als in der Vorrunde – und konnten so zum Schluss der Saison nach gewonnener Finalissima in Bern den Meisterpokal entgegennehmen. Und so hat Marco Streller doch irgendwie recht, wenn er sagt, dass man in der zweiten Hälfte der Saison jeweils noch besser war. Man müsste bloss hinzufügen: Wenn es denn nötig war.

Der Rückstand ist nun – dank eines Steigerungslaufs der Basler – deutlich geringer als 2010. Trotzdem hat sich der FCB auch diesen Winter sehr bewusst verstärkt. Mit Valentin Stocker (28) und Fabian Frei (29) hat Marco Streller nicht einfach zwei Kumpel und Jasspartner aus alten Tagen heimgeholt. Oder wie er es sagte: «Das hat nichts mit Nostalgie zu tun.» Denn Stocker und Frei sind vor allem auch zwei Spieler, die wissen, was man mit starken Leistungen in der zweiten Saisonhälfte noch alles hinbiegen kann. Insbesondere Stocker.