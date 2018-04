Wir wissen nicht, ob «Blägg»-Trainer Samir Tabakovic an die alte Fussballweisheit «never change a winning team» glaubt. Aber erstmals in dieser Saison 2017/18 vertraute der Cheftrainer der gleichen Elf, welche vor einer Woche in Zug einen feinen 4:2-Auswärtserfolg gefeiert hatte. Der Rivale aus Nidwalden hingegen musste vor acht Tagen eine «unerwartete, ja peinliche 0:1-Heimniederlage» (wie es im eigenen Matchbericht hiess) gegen den Abstiegskandidaten Langenthal hinnehmen. Und verkraften.

Gasttrainer Selver Hodzic krempelte, vor allem in der Defensive (unter anderem hütete Samuel Blättler für Stammgoalie Aaron Hönger das Gehäuse), seine Mannschaft um. Und die Gäste durften aufführen, dass einige Langzeitverletzte mitverantwortlich sind, dass es in der Rückrunde harzt. Buochs galt lange Zeit als erster Anwärter auf Platz 2 – in dieser Verfassung, und mit dieser Substanz, sind es die Zentralschweizer nicht mehr. Nach Abp­fiff war manchem Zuschauer nicht klar, warum Black Stars (noch?) hinter dem Gast in der Rangliste klassiert ist.

Disziplin und Struktur

Der Gastgeber hat seit Wochen ein Gerüst respektive eine Achse, wie man im Fussball sagt. Im 4-4-1-1-System spielen die Automatismen immer besser. Die Verteidigung agiert aggressiv und kompromisslos, das Mittelfeld ist kreativ und pflegt sowohl ein Kurzpass-Spiel, kann aber auch den schnellen Oumar Gaye lancieren. Und Eigengewächs Seyfettin Kalayci unterstützt die Mittelreihe, geht aber auch – erfolgreich – in den Abschluss.

Sicher, der Verlierer wird monieren, dass eine frühe Verletzung erneut einen unvorherge­sehen Personalwechsel erforderte. Ein Doppelschlag vor der Halbzeit brachte Buochs in arge Rücklage – und als die Innerschweizer zu Beginn willens waren, mit einem An­schlusstor die Partie neu zu lancieren, beendete Kalayci mit einem wunderschönen Treffer jegliche Hoffnungen des Tabellenvierten.

Nur Leistug zählt...

Zu seinen ersten Minuten im Fanionteam kam Luciano Covella (18), der im Winter vom FC Allschwil zum Erstligisten gewechselt hatte. Dass mit (ex-)Captain Ricardo Farinha Silva und Sidy Dieng, in der Vorrunde meist der auffälligste Angreifer, zwei arrivierte, erfahrene Spieler auf der Ersatzbank blieben, beweist, dass Trainer Tabakovic über Alternativen und Optionen verfügt.

In einer Woche gastieren die «Schwarz-Sterne» beim Aufsteiger, Tabellenletzten und desi­gnierten Absteiger Kickers Luzern. Auf dem Papier eine vermeintlich einfache Aufgabe, wobei Tabakovic sofort moniert, dass «Spiele nur auf dem Rasen, mit der entsprechenden Einstellung und Willensleistung, entschieden werden». Sein Personal tut dies in den letzten Wochen eindrücklich. Es spricht nichts dagegen, dass es in der Rangliste weiter «obsi» gehen wird.