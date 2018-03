War es Pech? Ja, teils bestimmt. War es Unvermögen? Das auf jeden Fall! Was in einer Kampfsportart zu einem überlegenen Punktesieg (oder gar Abbruch wegen totaler Überle­genheit) geführt hätte, kann im Fussball in einem sehr, sehr glücklichen Erfolg enden. Wa­ren die ersten 45 Minuten noch einigermassen ausgeglichen, so war die Dominanz der Basler in der zweiten Halbzeit frappant.

Münsingen, das einen ehrlichen, athletischen Büezer-Fussball spielt, musste eine veritable Abwehrschlacht bestreiten, um den Ausgleich zu verhindern. Und je länger das Anrennen der «Schwarz-Sterne» dauerte, desto verzweifelter, und teils brachialer, wurden die Abschlussversuche. So blieb das Elfmetertor (im Nachschuss erzielt) das einzig Zählbare in einer Partie, welche aufzeigte, dass beim ambitionierten Basler Erstligisten derzeit Auf­wand und Ertrag in keiner Form übereinstimmen.

Es war in diesem Frühjahr die dritte Heimniederlage im dritten Heimspiel; es war aber auch schon der insgesamt 16. Strafstoss, der gegen den FCBS gepfiffen wurde. Und wie bei der 1:2-Cup-Niederlage gegen Echallens wechselte Black-Trainer Samir Tabakovic nur einmal. ein untrügerisches Zeichen, dass der frühere Ex-Profi sein Kader als zu wenig breit einstuft.