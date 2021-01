Der FC Zwingen: Ein Verein für Opa und Enkel zugleich

Das Verrückteste, was je passiert ist: In der 2. Liga-Saison 1982/83 spielte unsere 1. Mannschaft um den Gruppensieg mit dem FC Concordia Basel (Trainer Karl Odermatt). Die vorentscheidende Direktbegegnung fand im zweitletzten Spiel der Saison statt. Zwingen führte 2:1 und hatte die Chance das 3:1 zu erzielen. Stürmer Juan Barriopedro konnte jedoch den Ball alleine vor dem Tor nicht über die Linie spielen, da er just in jenem Moment Muskelkrämpfe in beiden Beinen bekam. Zwingen verlor noch mit 2:4. Concordia stieg auf.

Bekannte (Ex-) Spieler: Silvan Corbat (wechselte zum FCB unter Benthaus); Roland Stress (danach eine halbe Saison beim FCB in der NLB); Paul Ulli; Mathias Wehrli, NLB-Spieler in Laufen und Basel, Roland Paolucci (erfolgreichster Trainer des FC Zwingen).

Grösste Erfolge: Aufstieg in die 2. Liga 1978; Basler Cup Sieger 1981, Vize-Meister 2. Liga 1982. Mit der 2. Mannschaft 1981 Aufstieg in die 3. Liga.

Zwingen hatte vor allem bei Teams aus der Stadt keinen allzu guten Ruf wegen der Infrastruktur. Das Eichhölzli ist halt nicht mit einem Kunstrasen zu vergleichen. Doch seit das neue Garderobengebäude mit Restaurant eingeweiht wurde, hat sich Vieles geändert. Man könne den Wald auf der einen Seite zwar nicht entfernen, aber am Zustand des Spielfeldes werde gearbeitet, meint Lanzetta. Die Mitglieder seien auf jeden Fall stolz auf ihren Platz. «Wir brauchen jedoch eine Erweiterung der Infrastruktur», gibt Lanzetta zu. «Wir sind bereits an der Planung. Der Standort soll aber bleiben, denn das Eichhölzli ist in vieler Hinsicht legendär. Es ist halt ein Stück Heimat.»

Herauszustreichen gilt es auch gleich eine ganze Familie. Die Familie Furler prägte mit diversen Personen rund 50 Jahre den Verein. Mutter Theres leitete über 30 Jahre das Klubbeizli. Vater Georg war Spieler, Captain, Spiko-Präsident und Organisator diverser Anlässe. Tochter Sandra – sie ist die Enkelin von Gründer Walter Borer – ist seit 20 Jahren Vorstandsmitglied und Sohn Dominik stand/steht dem Verein als Spieler, Trainer und KiFu-Schiedsrichter-Chef zur Verfügung. Einer der Enkel von Theres und Georg spielt jetzt bei den F-Junioren.

Als Fussballer kam er zwar nicht an seinem Vater vorbei, doch habe er seine Fähigkeiten gar nie beweisen können. «Mit 18 Jahren zog ich mir eine schwere Knieverletzung zu. Ich kam zwar noch einmal zurück auf den Platz, durfte 2007/08 den Aufstieg in die 3. Liga mitfeiern, aber eine Saison später gab ich auf.» Im Ski-Weekend in Saas Fee habe man ihm dann nach ein paar Drinks einen Funktionärs-Posten «aufgeschwätzt». Das war gut investiertes Geld für die Getränke, denn seit 2011 ist Lanzetta in der Vereinsleitung.

Zwingen hat unter Trainer Peter Sprenger aktuell eine starke erste Mannschaft, die im letzten Match vor dem Unterbruch Rivale Laufen auf Platz eins der 4. Liga-Gruppe 3 ablöste. Ein weiterer Aufstieg in die 3. Liga ist möglich. Der Ehrgeiz wurde auch durch die nahe Konkurrenz angestachelt. Laufen II dominierte letzte Saison die Gruppe, gewann bis zum Abbruch der Saison alle Spiele – aufgestiegen ist dann, dank Losglück, der andere Rivale Breitenbach. Zwingen war damals, als Gruppendritter, auch in einer Kugel vertreten.

«Das junge Team hat viel Potenzial und kann über sich hinauswachsen», weiss Lanzetta. Bewiesen haben sie es bereits. Im Sechzehntelfinale des Basler Cups, in Breitenbach gespielt, forderte Zwingen Zweitligist Old Boys alles ab und musste sich erst in der Verlängerung knapp geschlagen geben. Alle hoffen, dass die Saison normal zu Ende gespielt werden kann. «Wann gespielt wird, ist egal, Hauptsache es wird gespielt und auf dem Platz entschieden. Entscheide am «grünen» Tisch lassen sich nie gleich gut feiern.»

Vereinslegende Daniel Stegmüller spielt seit 16 Jahren in der 1. Mannschaft des FC Zwingen. Und sein geplanter Abgang verzögert sich.

Der 34-jährige Stegmüller glänzte stets mit Taten statt grosser Worte. In Brislach aufgewachsen, war Fussball schon früh ein Thema für ihn, obwohl es in seinem Dorf (noch) keinen Fussballklub gab. Er schloss sich dem FC Breitenbach an. Nachdem das Team wegen einem Trainerwechsel aufgelöst wurde, wechselte Stegmüller zum nördlichen Nachbarn Zwingen. «Da alle Vereine in der Region damals in der Vereinigung «SixUnited» zusammengeschlossen waren, konnte ich einfach wechseln. Mir gefiel es dann auf dem Eichhölzli so gut, dass ich blieb und ein Wechsel nie mehr zum Thema wurde.»

Vor 16 Jahren schaffte «Stegi» den Sprung in die 1. Mannschaft – als Innenverteidiger. Gerüchten zufolge war jener Posten noch frei. Trainer Markus «Hofi» Berger – aktuell Assistenztrainer bei Drittligist SC Dornach – sah Stegmüllers Offensivpotenzial und machte ihn zum Stürmer. «Die neue Position machte mir Spass und ich erzielte gleich Tore.» Dass Stegmüller noch heute mit der Rückennummer 4 spielt, hängt auch mit dem Einstand im Fanionteam zusammen. «Als ich in Zwingen begann, hatte ich als Jüngling keine Ansprüche zu melden. Es war nur die Nummer 4 frei, also nahm ich sie. Nachdem es dann als Stürmer so gut lief behielt ich die Nummer, sozusagen als Glücksbringer», sagt Stegmüller und schmunzelt.