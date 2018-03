Gegen Thun (41 Prozent Ballbesitz) und gegen Sion (50 Prozent) gibt es prompt zwei Siege. Auch die guten Auftritte in der Champions League zeigen, dass der FC Basel unter Wicky gerne dann auftrumpft, wenn er dem Gegner das Spiel überlassen kann.

Nur bei der Heimniederlage gegen Moskau (50 Prozent) muss der FCB in Sachen Ballbesitz mithalten. In allen anderen Partien dominiert der Gegner. Trotzdem gewinnt fünf Mal der FCB. Beim 2:1-Exploit in Manchester reichen Spielanteile von 28 Prozent für den Sieg.

Nimmt man Liga und Champions League zusammen, hatte der FC Basel in 17 der 33 Spiele öfter den Ball als der Gegner. Aus diesen Partien heimste der FCB 28 Punkte ein. Aus den 16 Spielen, in denen der Meister das Spieldiktat nicht an sich riss, holte er 32 Punkte. «Es ist kein Geheimnis, dass es leichter ist, zu verteidigen, als kreativ anzugreifen», sagt Wicky.

«Vor allem im Moment tun wir uns mit Ballbesitz schwer.» Wicky weist aber darauf hin, dass das im Spätherbst 2017 noch anders war. Stimmt. Da gelang dem FCB beim 3:0 gegen St. Gallen sogar mit 70 Prozent Ballbesitz ein Sieg. 2018 ist das anders.