2. Bei den Innenverteidiger-Duos gibt es die ersehnte Konstanz

Gab es in der Innenverteidigung in der vergangenen Saison eine Konstante, dann war es Marek Suchy. Paradox, fehlt er doch fast die ganze Hinrunde. Seine Rückkehr in der Rückrunde ging aber einher mit der Stabilisation einer Abwehr, die in der Hinrunde nie zu sich fand. Schuld daran war, dass Wicky, Frei und Koller von Spiel zu Spiel auf dieser Position umstellen mussten. Dort also, wo so ungern rotiert wird.

Bis zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr hatte der FCB alleine in der Liga bereits mit fünf Innenverteidiger-Duos agiert – in nur sechs Spielen. Ein Umstand, der für Verunsicherung und mangelnde Absprache sorgte. In der jetzigen Saison standen sich mit einer Ausnahme in der Liga stets Cömert und Alderete zur Seite. Beide neigen zu Fehlern. Das schon. Müssten sie sich jedes Mal auch noch an einen neuen Partner gewöhnen, hätte der FCB aber kaum die viertbeste Abwehr der Super League.

3. Jonas Omlin ist der beste Torwart der Liga

In Bern wurde der FC Basel vergangene Saison zweimal an die Wand gespielt. Mit Jonas Omlin im Tor stand am Ende ein 1:3, Omlin parierte acht Bälle. Ohne den damals verletzten Omlin waren sieben von acht Berner Schüssen drin. Der FCB verlor mit 1:7. «Jeder hier weiss, wie gut Jonas Omlin ist», sagt FCB-Ersatzgoalie Djordje Nikolic. Das bestätigen auch die Zahlen.

Zum einen ist Omlin, was die abgewehrten Schüsse angeht, besser als sein YB-Pendant David von Ballmoos. Zum anderen hat sich Omlin in dieser Saison noch einmal gesteigert. 73,1 Prozent aller Schüsse auf sein Tor hält der FCB-Keeper. Von Ballmoos pariert 70,6 Prozent und hat damit im Vergleich zur vergangenen Saison etwas nachgelassen.