Tag 1: Ankunft

Am Montag ist die Mannschaft am Morgen in Richtung Deutschland aufgebrochen, am Nachmittag ist man angekommen und am Abend stand ein erstes Training auf dem Programm. Mit dabei sind auch wieder die Nationalspieler Jonas Omlin, Kostas Dimitriou, Eray Cömert, Noah Okafor, Albian Ajeti, Edon Zhegrova und Taulnt Xhaka. Ausserdem sind die Nachwuchsspieler Yannick Marchand, Tician Tushi und Jozef Pukaj dabei.

In den 11 Tagen in Bayern bestreitet der FCB drei Testspiele: das erste am Mittwoch gegen 1860 München, das zweite am Sonntag, 30. Juni, gegen Wacker Innsbruck und am 3. Juli zum Abschluss dann gegen Rubin Kasan.