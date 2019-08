Der FC Basel feiert in Neuenburg nach einer effizienten zweiten Halbzeit seinen dritten Auswärtssieg in der Super League. Nach der Führung von Fabian Frei gab Basel die Partie nicht mehr aus der Hand und gewann schlussendlich verdient mit 3:0. Auch der zuletzt fehlende Marcel Koller konnte wieder an der Seitenlinie stehen.