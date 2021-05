Der Fight wird am Ende nicht belohnt Die Frauen des FC Basel verlieren mit 0:1 gegen Luzern und scheiden im Cup-Halbfinal aus.

Trommelschläge und FCB-Rufe hallen über den Nachwuchscampus des FC Basel. Auf einem benachbarten Hügel haben sich Fans zum Zuschauen versammelt und auch auf dem Campus sind rund 100 Fans zugelassen. Eine angemessene Kulisse für einen Cup-Halbfinal an einem Mittwochabend, an dem die Frauen des FC Basel auf den FC Luzern treffen. Nach dem Viertelfinalsieg gegen Lugano fehlt nur noch ein Sieg gegen das vorletzte Team der Liga, um in das Finale des Schweizer Cups einzuziehen.

Lange sorgt aber nur der kalte Wind für Wirbel auf dem Platz. Beide Teams kommen zu wenigen Offensiv-Aktionen. Ein Fernschuss und ein direkter Freistoss von Kristina Sundov sind das höchste der Gefühle in den ersten 20 Minuten auf Seiten von Rotblau.

Die Luzernerinnen kommen im ersten Durchgang nur ein Mal gefährlich vor das FCB-Tor. Capitaine Irina Pando (26.) wird in den Strafraum geschickt und legt den Ball gekonnt an Michèle Tschudin vorbei. 0:1. Unter den Augen von Vereinspräsident Reto Baumgartner müssen die FCB-Frauen den Rückstand hinnehmen.

Ruppige Zweikämpfe statt vieler Torchancen

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs mangelt es der Partie an Torchancen. Dafür stehen immer wieder kleinere Fouls im Mittelpunkt. Am Ende wird die Partie dann endgültig zu einem richtigen Pokalfight. Luzerns Michèle Schnider holt sich in der 80. Minute ihre zweite Gelbe Karte und muss vom Platz. Erst jetzt wachen die FCB-Frauen richtig auf und werfen noch mal alles nach vorne, können den Druck aber nicht in Tore umwandeln. Und weil ein Schuss von Yasmin Bunter in der Nachspielzeit gerade so geblockt wird, ist das Pokal-Out der Baslerinnen Fakt.

Mit Tränen trotten Riola Xhemaili und Co. vom Platz. «Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Im zweiten Durchgang waren wir besser drin, aber schlussendlich sind Kleinigkeiten entscheidend», resümiert eine geknickte Elisabeth Mayr.