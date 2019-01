St. Gallen, Ostschweiz, im vergangenen Jahr. Immer wieder denkt Marcel Herzog an den FC Basel. An den Klub, für den er in der U21 15 Spiele bestritt und bei dem er in der Saison 2011/2012 als dritter Goalie zu einem Einsatz kam. Seine Gedanken kreisen um diesen Verein. Und das, obwohl Herzog beim FC St. Gallen angestellt ist. Seit sechseinhalb Jahren schon, zuerst als Goalie, dann als Verantwortlicher Persönlichkeitsentwicklung, seit Januar 2018 als Talentmanager. Herzog fühlt sich wohl in der Ostschweiz, die Familie hat sich in Gossau eingelebt.

Auch deshalb zögert er lange, als im Sommer 2018 ein Anruf kommt. Der FCB möchte seinen ehemaligen Spieler zurückholen. Beim FCB soll er ebenfalls als Talentmanager arbeiten. «Für mich war schnell klar, dass ich das unbedingt machen will. Aber ich hatte erst ein halbes Jahr zuvor meine Stelle beim FC St. Gallen angetreten und das Vertrauen der neuen Führung bekommen.» Er wollte sein Projekt nicht einfach wieder abbrechen. Weil er spürte, dass auch der FCSG sich in Aufbruchstimmung befand. «Und weil ich keiner bin, der einfach wegrennt, wenn etwas Neues kommt.»