Der Judo Club Basel trotzt den Überschwemmungen und Diebstählen

Gestartet haben die motivierten Judokas im Hinterzimmer des Restaurants Pfauen in der St. Johann Vorstadt. Nachdem 1925 die ersten interessierten Schweizer die neue Sportart Judo ausprobiert hatten und kurz darauf in Zürich der erste Verein gegründet wurde, wollten auch die Basler durchstarten. Am 21. August 1935 fand deshalb im Hinterzimmer eines Restaurants das erste Training statt. Nur wenige Monate später versuchten die Judokas ihr Glück im Schwingerkeller des Gotthelfschulhauses. Doch auch hier wollte es nicht richtig funktionieren. Nach dem Rückzug ins Restaurant Pfauen ging es über das Restaurant zur Sternwarte, das Zunfthaus zur Mägd und das Restaurant Amerbach wieder zurück ins Gotthelfschulhaus.

15 Umzüge und 35 Jahre später schienen die motivierten Kampfkünstler endlich eine perfekte Lösung gefunden zu haben: einen Luftschutzkeller am Hirschgässlein 21. Topmotiviert wurde der Raum gemietet, doch dann die Ernüchterung: Die Decke war zu wenig hoch. Ein weiterer Umzug wollten die Verantwortlichen nicht hinnehmen, weshalb die Idee aufkam, einfach den Boden absenken zu lassen. Am 28. Februar 1970 folgte dann der erste Spatenstich. An zwei Samstagen wurde aus dem zweiten Untergeschoss 50 Kubikmeter Material von den eigenen Mitgliedern ausgebuddelt und zwei Stockwerke hochtransportiert. Am 5. Mai konnte das erste Mal trainiert werden. Bis heute blieb der Judo Club Basel diesem Lokal treu, obwohl es bereits mehrere Überschwemmungen, drei Einbruchdiebstähle und eine Vollrenovation gab. Unstimmigkeiten führten zur Gründung anderer Judoklubs

Vereinssteckbrief Name: Judo Club Basel Gründungsdatum: 1935 Anzahl Mitglieder: 245 (Stand 2019) Vereinsfarben: Schwarz, Rot, Weiss Heimstätte: Hirschgässlein 21, Basel Liga: Damenmannschaft: 1. Liga Team Beider Basel; Herren: Nationalliga B Team Beider Basel Grösste Rivalen: Der Klub arbeitet mit mehreren Judo- und Jiu-Jitsu-Klubs zusammen und führt gemeinsame Trainings und Turnierausrichtung durch. Zudem stellt der Verein Kämpfer für die Nationalliga-B-Mannschaft der Kantone BS/BL zur Verfügung. Grösste Erfolge: Mehrere Schweizer Einzel- und Mannschaftstitel. Bekannte (Ex-)Athleten: Leo Gisin (Bronze EM 1962).

Einer, der das Ganze damals hautnah mitbekommen hat, ist Mitglied Hanspeter Danzeisen. Der 71-Jährige startete 1968 seine Judolaufbahn beim Judo Club Basel als 19-Jähriger. «In dieser Zeit kamen einige vom Boxen zum Judo, denn der Sport war ein Wettkampf, ohne dass man den anderen verletzt. Judo war am Boomen», erklärt er seine Anfänge. Wieso der angefressene Judoka noch immer Mitglied ist, lässt sich leicht erklären: «Es sind immer wieder langjährige Freundschaften entstanden.» Doch so harmonisch lief das Ganze nicht immer ab. «Es gab immer wieder den Fall, dass sich zwei oder drei Mitglieder verstritten und dann einen neuen Verein gegründet haben», wie Hanspeter Danzeisen erzählt. Der Wunsch nach Räumlichkeiten mit etwas mehr Tageslicht Das kann auch Präsidentin Tabea Wickli bestätigen: «Viele andere Basler Judoklubs waren früher mit dem Judo Club Basel verbunden oder die Gründer waren Mitglieder vom Judo Club Basel.» Den ältesten Judoverein Basels als Ursprung aller Judokas von Basel zu sehen, ginge zwar zu weit, aber das Alter und der Einfluss dieses Traditionsvereins sind etwas Besonderes. So sieht das auch Nachwuchstrainerin Sonia Stauffer: «Es ist ein sehr alter Verein und das macht es schon speziell.» Die erfahrene Judotrainerin fing als Jugendliche beim Judo Club Allschwil an und arbeitete danach für verschiedene andere Judoschulen. Seit 2018 ist sie nun beim Judo Club Basel. Und ist dort noch immer wunschlos glücklich. Wobei: «Eine andere Räumlichkeit mit mehr Tageslicht wäre vielleicht einmal schön. Aber das ist natürlich auch geschichtlich bedingt, da der Kampfsport eine Zeit lang im Keller praktiziert wurde.» Die Zukunft wird zeigen, ob es in der langen Klubgeschichte noch zum Umzug Nummer 16 kommen wird. Nachgefragt bei Präsidentin Tabea Wickli

Tabea Wickli