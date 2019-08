Am 14. September 2019 werden in Wenslingen BL die Schweizermeisterschaften im Steinstossen sowie diejenigen im Steinheben ausgetragen. Über 200 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer werden im Oberbaselbiet erwartet. Der Turnverein Wenslingen, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, ist bestrebt, Top-Wettkampfanlagen anbieten zu können.