Das Leben hat Spuren hinterlassen. Nicht nur in seinem Gesicht. Doch wenn er von den alten Zeiten erzählt, dann drückt sie immer noch durch, diese Energie, diese Lebensfreude: «Unsere Heimfahrten aus dem Tessin waren legendär. Wir nahmen den Nachtzug, jassten meist die Nacht durch und tranken Wein, den wir an unseren Krawatten zum Zug heraushängten, um ihn zu kühlen. Wenn wir morgens um 7 Uhr in Basel ankamen, gings direkt zur Arbeit.»

Während des Gesprächs in der Beiz werden wir unterbrochen. Ein älterer Herr kommt zu ihm, sagt: «Der berühmteste Goalie des Margarethenparks.» Und erinnert ihn an ein dunkles Kapitel seiner Karriere. Das 0:20 gegen den SC Bern 1962/63, bis heute die höchste Niederlage in der höchsten Spielklasse des Schweizer Eishockeys. Basel stieg danach ab. «Und alle, die uns kannten in der Stadt, nahmen uns hoch und winkten mit 20er-Noten, wenn sie uns sahen», sagt Jud und lacht. Im Rückblick ist alles halb so wild. Was bleibt, sind die Narben.