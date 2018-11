Genau vor einem Jahr titelte diese Zeitung an selber Stelle: «Der FCB dreht keine Spiele mehr, er bekommt sie gedreht.» Das ist auch heute noch so. In 10 von 14 Liga-Spielen der laufenden Super-League-Saison ging der FCB in Führung. Nur die Hälfte davon konnte Rotblau auch gewinnen. Gegen Lugano (2:2), den FCZ (1:1) und in beiden Spielen gegen Xamax (je 1:1) gab es trotz Führung – gegen Lugano sogar mit zwei Toren – am Ende nur ein Unentschieden.

Gegen Thun verlor der FC Basel vor zwei Wochen mit 2:4, obwohl er auch in der Stockhornarena 2:0 geführt hatte. Vergangene Saison verspielte der FCB zwar auch Vorsprünge, doch das Torverhältnis nach der Pause war mit +21 sogar besser als in den ersten 45 Minuten (+20). Das ist in der laufenden Saison nicht mehr so. Der FC Basel bricht jetzt im zweiten Durchgang regelmässig ein. 17:6 Toren vor der Pause stehen 11:22 Tore nach dem Seitenwechsel gegenüber.