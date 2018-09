Der deutsche Innenverteidiger Andreas Brehme sagte einst in einem Interview: «Haste Scheisse am Fuss, haste Scheisse am Fuss.» Was er damit sagen wollte: Wenn es mal nicht läuft, dann läuft es nicht. So sehr man sich auch einsetzt. Es ist eine Fussball-Weisheit, deren Wahrheitsgehalt jede und jeder bestätigen kann, die oder der selbst mal gekickt hat. Die Spieler des FC Basel könnten Ihnen ein Lied davon singen. Aber was heisst schon die Spieler? Sie könnten auch FCB-Sportchef Marco Streller darauf ansprechen, sollte er Ihnen demnächst über den Weg humpeln. Sie lesen richtig: humpeln. Denn Streller hat sich am Dienstagabend beim Senioren-Cupspiel zwischen dem FC Aesch und dem SC Dornach das Innenband im linken Knie gerissen.