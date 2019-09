Ein Herbstabend in Birsfelden. Das Neonlicht in der Sporthalle trotzt der einbrechenden Dunkelheit. Gesprächsfetzen und das Prellen von Basketbällen auf dem Boden erfüllen die Halle. Allmählich trudeln die NLA-Akteure der Starwings ein. Es steht eines der letzten Trainings an, bevor es am Samstag in Luzern endlich mit der Meisterschaft losgeht. Die Anspannung ist greifbar, bald haben die Strapazen der Sommervorbereitung ein Ende. Nach der enttäuschenden letzten Saison, die man auf dem zweitletzten Rang abschloss, soll alles wieder besser werden.

Festgemacht wird der intendierte Umbruch vor allem an einer Person: Dragan Andrejevic. Der Serbe wurde als neuer Trainer verpflichtet und soll die Birsfelder zu alter Stärke führen. «Bereits beim ersten Kontakt mit dem Vorstand spürte ich eine unglaubliche Energie, mit der die Dinge angepackt werden. Wie intensiv hier der Sport gelebt wird. Das war einer der Gründe, warum ich her gekommen bin», erklärt Andrejevic.

Das Hoffen auf die Euphorie-Explosion

Spricht man mit dem 45-Jährigen über seine Philosophie und seine Visionen, fällt kein Wort öfter als «Challenge», also Herausforderung. Das ist es, was ihn stets antreibt, was ihn über das serbische Nachwuchs-System als Assistenztrainer in die deutsche Bundesliga und als Headcoach in die Schweiz gebracht hat. 2017 heuert Andrejevic in der NLA an, übernimmt mitten in der Saison die kriselnden Riviera Lakers Vevey. Er führt sie beinahe noch in die Playoffs. «Es war eine schwere Aufgabe, aber ich bin ein Typ, der immer die Herausforderung sucht», sagt der zweifache Familienvater. Eine vielleicht noch grössere Herausforderung wartet nun in Birsfelden.

Die Starwings gehören budgettechnisch zu den Kleinen der NLA. Das Erreichen der Playoffs wäre bereits ein Exploit. «In Vevey haben wir es geschafft, eine Euphorie-Explosion zu zünden. Nach ein paar Monaten hatte sich der Zuschauerschnitt verdoppelt. Genau das wünsche ich mir auch für die Region Basel und die Starwings. Ich bin optimistisch, dass wir die Playoffs packen können», so Andrejevic.

Serbische Schule in der Nachwuchsarbeit

Für die Starwings, die mit ihrer starken Jugendabteilung – die U17 wurde unlängst Schweizermeister – und ihren limitierten finanziellen Mitteln auf den Nachwuchs angewiesen sind, passt der serbische Trainer wie die Faust aufs Auge. Denn mit der Ausbildung und Integration von Talenten verbrachte dieser die ersten 15 Jahre seiner Karriere. Nachdem sich Andrejevic als Zweitligaspieler in Serbien gegen das Profitum und für ein Studium entscheidet, möchte er seinem Sport dennoch verbunden bleiben und wird Trainer. Beim Erstligisten FMP Beograd lernt er das Handwerk der serbischen Schule.