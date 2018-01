Nicht nur mit dabei, sondern als Topskorerin eine Führungsrolleinnehabend bei den Baselbieterinnen ist eine absolute Ausnahmekönnerin: Maja Storck. Die 19-Jährige begeisterte sich schon früh für (Beach-)Volleyball und schloss sich deshalb im zarten Alter von 9 Jahren zusammen mit einigen Schulfreundinnen dem Volleyballclub Münchenstein an.

Zehn Jahre später steht die Sport-Gymnasiastin als Teamleaderin im Spitzenkampf auf dem Feld und hofft wie schon am 18. November 2017 auf einen Exploit. Damals hatte man das Zürcher Weltklasseteam auswärts sensationell mit 3:0 Sätzen bezwingen können: «Natürlich wollen wir Volero herausfordern und letztlich um den Meistertitel spielen.»

Der Vereinsname Volero hat für die junge Münchensteinerin so oder so eine ganz spezielle Bedeutung. Ihr erstes NLA-Spiel bestritt die 183 Zentimeter grosse Diagonalangreiferin einst zwar gegen Köniz, doch am 21. Dezember 2014 machte sie ausgerechnet gegen denSerienmeister ihren ersten persönlichen Punkt in der höchsten Schweizer Liga.

Stetiger Aufwärtstrend

Seither geht es mit der kämpferischen Angreiferin stetig aufwärts. «Hannes Nowotny holte mich damals in die Sm’Aesch-Pfeffingen-Akademie, wo ich schon wenig später zusammen mit meinen Volero-Gegnerinnen vom Sonntag, Gergana Dimitrova (21) und Mira Todorova (23), im Kader der NLA-Mannschaft stand und unter dem gleichen Trainer auch in der Schweizer Junioren-Nationalmannschaft spielte.»