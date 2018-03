Das Duell im Urnerland verlief in der ersten Halbzeit weitgehend ausgeglichen. Der RTV lag mehrheitlich knapp in Führung, agierte aber zu oft zu unkonzentriert, um sich abzusetzen. Bezeichnend waren die Szenen in der 19. Minute, als der RTV beim Spielstand von 7:9 für zwei Minuten in Überzahl spielte, dann aber zweimal völlig unnötig den Ball verlor und Altdorf den Ausgleich zugestehen musste.



Unmittelbar zu Beginn der zweiten Halbzeit ging Altdorf sogar, zum zweiten und letzten Mal nach dem 1:0, in Führung (15:14). In der Folge aber besann sich der RTV seiner Stärken, spielte deutlich konzentrierter und setzte sich 19:16 ab. Genau in dieser Phase handelte sich der RTV innert wenigen Minuten zwei Zeitstrafen wegen Wechselfehlern ein und baute damit den Gegner, der auf 20:21 herankam, wieder auf.



Danach sorgte der RTV mit einer Leistungssteigerung für die vermeintliche Vorentscheidung und führte neun Minuten vor Schluss mit 26:20. Doch Altdorf kam, dank gütiger Mithilfe des RTV, der in der verbleibenden Spielzeit kein einziges Tor mehr zustande brachte und mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt liess, wieder heran und hatte wenige Sekunden vor Schluss sogar noch die Chance auf den Ausgleich. Die Schlussphase war zudem geprägt von einigen schier unglaublichen Schiedsrichterentscheidungen gegen den RTV.

Am Ende zählt der Sieg

Bester RTV-Torschütze in Altdorf war der rumänische Liga-Topskorer Rares Jurca (6 Treffer aus 11 Versuchen), bester RTV-Spieler des Abends der litauische Nationaltorhüter Aistis Pažemeckas mit einer hervorragenden Quote von 38 Prozent gehaltenen Bällen.



Nun, am Ende zählte der Sieg, zwei weitere Punkte, der 18. Sieg im 19. Spiel und somit die weitere Zementierung der Tabellenführung in der NLB. Sieben Runden vor Schluss der Qualifikationsphase fehlen dem RTV noch zwei Punkte zur vorzeitigen Qualifikation für die Aufstiegs-Playoffs, wo der RTV ab dem 12. Mai mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den STV Baden treffen wird.



Nächster Fixpunkt für die RTV-Handballer bildet am kommenden Freitag, 9. März 2018, das Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten HC Horgen (20:15 Uhr, Sporthalle Rankhof, Basel).