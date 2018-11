Zehn Wochen sind vergangen, seit die NLA-Handballer des RTV 1879 Basel am 7. September anlässlich des Heimsiegs über das aktuelle Tabellen-Schlusslicht GC Amicitia Zürich letztmals zu Punkten kamen. Danach grüsste der RTV nach zwei Runden mit drei Punkten vorübergehend vom zweiten Tabellenplatz, verlor dann aber wenige Tage später den Mini-Spitzenkampf auswärts beim Schweizer Meister Wacker Thun klar mit 23:36. Die Basler konnten nur bis zur Pause (15:15) mithalten.

In der Zwischenzeit sind sechs weitere Meisterschaftsspiele ausgetragen, in welchen der von Verletzungen geplagte RTV stets als zweiter Sieger vom Platz ging und zum Teil deutliche Niederlagen einstecken musste. In der Rangliste ist der Basler Traditionsklub mittlerweile auf den zweitletzten Platz abgerutscht. Doch die Verantwortlichen bleiben ruhig und richten den Blick entschlossen nach vorne.

Selbst dass der RTV dieser Tage in der offiziellen NLA-Tabelle auf der Website des Schweizer Handballverbands wegen eines Softwarefehlers sogar vorübergehend als Tabellenletzter geführt wurde, wurde mit Humor aufgenommen. «Da wird uns noch der einzige Sieg gestohlen», meinte Teammanager Oliver Haevel mit einem Augenzwinkern. In der Zwischenzeit ist der Fehler behoben.

RTV trifft auf den Schweizer Meister

Erstmals seit rund sechseinhalb Wochen (nach mehreren Auswärtsspielen und einer Meisterschaftspause wegen der Nationalmannschaft) kann der RTV am Sonntag, 18. November um 16 Uhr wieder ein Heimspiel bestreiten. Dabei empfängt das Team von Cheftrainer Samir Sarac und Assistenzcoach Patrice Kaufmann die Mannschaft des amtierenden Schweizer Meisters Wacker Thun – also jenen Gegner, der den kecken RTV-Saisonstart im September jäh gestoppt hatte. Die Partie wird übrigens mittels Live-Stream in hervorragender Qualität live im Internet unter www.handballtv.ch übertragen.

Der RTV zeigte sich zuletzt am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel beim Co-Leader TSV St. Otmar St. Gallen stark verbessert. Für einen Punktezuwachs reichte es allerdings trotzdem nicht (23:28-Niederlage). «Wir hatten wieder einige Denkpausen und müssen besonders in der Verteidigung wieder kompromissloser werden und generell wieder disziplinierter auftreten», findet Sarac klare Worte.

Thun zuletzt ausser Tritt

Somit gilt die volle Konzentration dem Heimspiel vom kommenden Sonntag gegen Wacker Thun. Der Meister war zuletzt ausser Tritt geraten und verlor sein Heimspiel gegen Kriens-Luzern mit 26:28. «Auf uns warten die ganze Saison nur schwere Spiele. Wir schauen in erster Linie auf uns und ich bin davon überzeugt, dass gegen Thun etwas möglich ist», sagt Sarac.

Gleichzeitig beklagt der kroatisch-schweizerische Doppelbürger das latent enge Kader. Wegen mehrerer Verletzter und Spielern, die zumeist aus beruflichen Gründen nicht immer ins Training kommen können, existiere in seinem Team de facto kein Konkurrenzkampf und es würden personelle Alternativen fehlen. «Wenn ich meistens nur sieben Spieler im Training habe, macht dies die Situation nicht einfacher», so Sarac weiter.

Dennoch ist der RTV-Cheftrainer im Hinblick auf das Spiel gegen Thun verhalten optimistisch. Und schliesslich ist der NLA-Aufsteiger im Cup noch dabei. In den Viertelfinals wartet dort jedoch am 6. Dezember 2018 mit dem Ligakrösus Kadetten Schaffhausen ein harter Brocken auf den RTV – und das erst noch auswärts.