Es ist ein einfaches Bild. Marek Suchy im FCB-Trikot, die rechte Hand hebt er in die Luft. Er winkt jemandem zu. Der Blick ist nicht gerade glücklich. Er sieht bedrückt aus. Darüber prangern zwei Kreise. Ein roter. Ein blauer. Worte dazu gibt es nicht. Kein Tschüss. Kein sbohem. Gar nichts. Es ist die Art, wie Marek Suchy auf Instagram seinen Followern um 9.55 Uhr verkündet, dass er den FC Basel verlassen wird.

Wenige Minuten später folgt die offizielle Bestätigung des Klubs. Der Captain wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Suchy habe sich entschieden, "eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen." Wo das sein wird, ist aktuell noch nicht klar. Eine neue Liga wäre reizbar für ihn, der erst in Tschechien, Russland und der Schweiz gespielt hat. Aber ebenso eine Rückkehr in die Heimat nach Prag.

Der stille Leader

Suchys Art, sich auf den sozialen Medien mitzuteilen, passt ins Bild, das der Captain in den letzten Jahren abgegeben hat. Seit Januar 2014 ist er beim FCB. Erst kam er leihweise von Spartak Moskau, dann übernahm in der FCB dauerhaft. In diesen fünfeinhalb Jahren tat er sich nie als der grosse Lautsprecher, als grosser Animator, als sichtbarer Leader hervor.

Aber Suchy war genau das: ein Leader. Nur eben auf seine ganz eigene, stille Art. Wie bedeutend er für den FCB in den letzten Jahren geworden ist, zeigte nicht zuletzt seine Verletzung, die er sich am 12. August zugezogen hatte. Achillessehnenriss, Hinrundenaus. Und mit ihm verschwand die defensive Stabilität. Seit er wieder dabei ist, hat die Basler Abwehr wieder Sicherheit. Und Suchy, ihm scheint - so böse das klingen mag - die Verletzung gut getan zu haben. Selten wirkte er fitter, besser in Form, mehr auf den Punkt.

Umso härter trifft es den FC Basel, dass der 31-jährige Tscheche sich nun für diesen Weg entschieden hat. Überraschen mag es dennoch nicht. Die Verhandlungen stockten seit Wochen - oder gar Monaten. Im Trainingslager in Marbella setzte man sich erstmals zusammen. Einig wurde man sich nie. Auch, weil der FCB finanziell nicht unbedingt das bot, was Suchy von einem Verbleib doch noch hätte überzeugen können.

«Basel bleibt für immer in meinem Herzen»

«Ich hatte beim FCB eine wunderschöne Zeit, die ich immer sehr genossen habe. Dafür möchte ich mich beim ganzen Club, den Trainern und meinen Mitspielern bedanken. Ich war immer stolz das rotblaue Trikot tragen zu dürfen und es war eine grosse Ehre, der Captain dieser Mannschaft zu sein. Basel bleibt für immer in meinem Herzen.» sagt Marek Suchy. Am Samstag gegen Xamax wird er ein letztes und 224. Mal für den FCB auflaufen und sich von den Fans verabschieden können. Es dürfte ein gebührender Abschied eines verdienten Leistungssträgers werden. Denn auch die Fans wissen, was sie an ihm verlieren.

Das weiss selbstredend auch sein Chef, Sportchef Marco Streller, der sich wie folgt zum Abschied des Captains äussert: «Wir bedauern, dass wir mit Marek einen langjährigen Leistungsträger und eine starke Persönlichkeit auf und neben dem Platz verlieren. Ich wünsche ihm für seine weitere Karriere nur das Beste.»

Suchy verabschiedet sich mit vielen Erfolgen aus Basel. Vier Mal holte er den Meistertitel, zwei Cupsiege, absolvierte 223 Spiele und erzielte 14 Tore. Als Captain blieb es ihm verwehrt, den Meisterpokal in die Luft zu stemmen. Denn die Binde trägt er erst seit zwei Jahren. Seit dem überraschenden Rücktritt von Matías Delgado. Seither hat er den FCB geführt, wie er sich heute Morgen verabschiedet hat: unaufgeregt, ruhig, ohne grosse Worte, aber immer auf den Punkt.