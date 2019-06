Der FCB ist bereits seit vier Tagen am Tegernsee – und der heutige Tag steht nach einer intensiven Einheit am Morgen im Zeichen der Erholung und der Teambildung. So geniessen die Spieler am Nachmittag ein wenig Freizeit, bevor am Abend ein Teamevent ansteht.

Der FC Basel hat sein erstes Testspiel am Tegernsee mit 5:1 gewinnen können. Trotz 33 Grad beim Anpfiff zeigte der FCB eine solide Leistung und führte bereits zur Pause gegen schwache Münchner mit 3:0. Die fünf Basler Tore unter den Augen von Präsident Bernhard Burgener erzielten Samuele Campo per Traumtor, Kevin Bua, Fabian Frei, Edon Zhegrova und Tician Tushi. Besonders aufgefallen ist trotz oder gerade wegen dem nur einen Gegentor FCB-Goalie Djordje Nikolic, der mehrere überragende Paraden zeigte.

Den zweiten Tag im Trainingslager bestreitet der FCB gleich mit einer Doppeleinheit. Nach dem morgendlichen Schwitzen bei 29 Grad steht am frühen Abend eine weitere Einheit an. Der generelle Fokus, wie Trainer Marcel Koller erklärt, liegt auf dem Auslösen des Pressings. Dieses wollte er bereits in der Rückrunde spielen lassen, aufgrund einiger Dinge sei dies aber noch nicht möglich gewesen. Die elf Tage am Tegernsee sollen dies nun aber möglich machen.

Am Montag ist die Mannschaft am Morgen in Richtung Deutschland aufgebrochen, am Nachmittag ist man angekommen und am Abend stand ein erstes Training auf dem Programm. Mit dabei sind auch wieder die Nationalspieler Jonas Omlin, Kostas Dimitriou, Eray Cömert, Noah Okafor, Albian Ajeti, Edon Zhegrova und Taulnt Xhaka. Ausserdem sind die Nachwuchsspieler Yannick Marchand, Tician Tushi und Jozef Pukaj dabei.

In den 11 Tagen in Bayern bestreitet der FCB drei Testspiele: das erste am Mittwoch gegen 1860 München, das zweite am Sonntag, 30. Juni, gegen Wacker Innsbruck und am 3. Juli zum Abschluss dann gegen Rubin Kasan.