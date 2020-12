Der Traum des Amateurkickers: Als der SV Muttenz international spielte

Im Januar des kommenden Jahres darf sich der SV Muttenz ein hundertjähriges Bestehen auf die Fahne schreiben. In diesen Jahrhundert Vereinsgeschichte ist bei dem Baselbieter Verein einiges passiert. Einer, der mehr als die Hälfte dieser Zeit im Verein war und ist und einige Geschichten über den SVM erzählen kann, ist der Präsident Hans-Beat Rohr. Seit 1967 ist Rohr Teil des SV Muttenz und spielt dort bis heute Fussball. «Ich war mal zehn oder zwölf Jahre Vizepräsident, damit habe ich im Jahr 2000 aufgehört. In den Vorstand bin ich dann erst wieder 2017 gegangen. Und sonst war ich Coach, Veteranen-Trainer und jetzt Spieler bei den alten Herren», fasst Rohr seinen Werdegang im Verein grob zusammen.

Das verrückteste, was je passier ist: Ein 26:0-Sieg in der 2. Liga-interregional gegen AS Timau Basel.

Grösste Erfolge: Aufstiegsspiele in die NLB Ende der 1970er-Jahre 1990er-Jahre; Cupspiele gegen den FC Zürich 1977 (5500 Zuschauer), gegen YB 2012 (3000 Zuschauer) und gegen den FC Basel 2015 (5800 Zuschauer, Stadionrekord!); 11 regionale Meistertitel in Serie inklusive eines Schweizer Meistertitels bei den Veteranen (2008-2018); Gewinn des Baselbieter Sportpreises 1998.

Rohr erzählt in einem kleinen Muttenzer Café von seinem Verein. Mitgebracht hat er einige alte Artikel. Aktuell ist der Verein nämlich damit beschäftigt, die letzten 25 Jahre aufzuarbeiten, um sie für das Jubiläum im kommenden Jahr zu präsentieren. Einer dieser Artikel ist beispielsweise von dem legendären Aufstiegsspiel gegen die Red Stars aus Zürich. Als Underdog konnten sich der SV Muttenz damals ein 1:1 zu Hause im Hinspiel erspielen. Was danach im Rückspiel geschah ist Muttenzer Fussballgeschichte: Mit 5:1 schlug man den haushohen Favoriten, spielte ihn regelrecht an die Wand. Der Kapitän dieses Spiels und zweifacher Torschütze war Atilla Sahin. Ihn hat Hans-Beat Rohr mitgebracht, weil er ihn als «Vereinslegende» sieht, auch wenn Sahin diese Bezeichnung nicht so gerne hört. Zusammen erzählen sie, wie der SV Muttenz kurz auf einer kleinen europäischen Fussballbühne auftauchte.

Als der SV Muttenz im Trikot der Schweizer Nati auflief

«Unseri Erschti als Schwiizer Nati» titelte das Vereinsmagazin des SV Muttenz zu Beginn des Jahres 2005, worauf ein Reisebericht aus Kroatien folgt, wo der von der Uefa organisierte Regions Cup ausgetragen wurde. Die Europameisterschaft für Amateurmannschaften. Dort, in Opatija, sollte der SV Muttenz die Schweiz vertreten. Und die Uefa nimmt das mit den Amateurmannschaften ernst: «Jeder, der mal Profistatus hatte, darf nicht teilnehmen. Und damals hatten wir natürlich ein paar», erinnert sich Präsident Rohr.

Dass der SV Muttenz als Verein dran teilnahm, ist dabei relativ unüblich. Jeder Schweizer Regionalverband hat die Möglichkeit, sich für dieses Turnier zu bewerben. Der Fussballverband Nordwestschweiz hatte das Entscheidungsturnier damals gewonnen. «Der Verband fand, bevor man eine Auswahl aus verschiedenen Vereinen da hinschickt, schicken wir lieber eine eingespielte Mannschaft.» Der SV Muttenz war eben so eine eingespielte Mannschaft - eine der besten aus der Region. Und so ging es dann im März 2005 los. Erst mit dem Flugzeug nach München, von dort nach Triest, «und von Triest sind wir dann mit dem Bus nach Osijek oder Rijeka», erinnert sich Sahin, der damals als Co-Trainer dabei war. Eine Woche hat der Verein dort verbracht, ausgestattet mit dem Dress der Schweizer Nati und Schweizer Krawatten, wie es sich für eine Nationalmannschaft eben gehört.