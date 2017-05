Etwas, das ihr in den letzten Wochen gut gelungen ist. Das beweisen ihre Resultate: In der U18-Junioren-Weltrangliste konnte sie sich bereits um mehr als 300 Ränge verbessern und steht derzeit auf Position 518. Zudem gewann sie im Januar ihren zweiten Junioren-Schweizer-Meister-Titel. In dieser Saison hat Bojana Klincov aber noch viel mehr vor.

Sie will in der Juniorenweltrangliste in die Region von Rang 100 vorstossen, damit sie im kommenden Jahr an den Junioren-Grand- Slam-Turnieren teilnehmen kann. Insbesondere das ruhmreiche Turnier in Wimbledon reizt sie. «Ich habe bislang noch nie auf Rasen gespielt. Das will ich unbedingt mal machen. Ich glaube, dass mir diese schnelle Unterlage ganz gut liegen würde», sagt sie.