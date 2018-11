Der tiefe Rheinpegel, freundliches Wetter und ein begeistertes Publikum entlang des Rheinufers vermochten die stärksten Frauen für einen neuen Streckenrekord bei der Mirabaud-Classic zu nutzen. Bei den Männern gewann der Deutschland-Achter in 18:51,20 Minuten und verfehlte seinen Streckenrekord aus dem letzen Jahr nur knapp. Hinter dem Paradeboot des

Leistungszentrums Dortmund belegten die Ruderer von Dukla Prag den zweiten und Boot 2 aus Dortmund den dritten Rang.

Bei der Frauen-Elite war erstmals der Frauen-Nationalachter aus Grossbritannien am Start und

verwies mit einer Siegeszeit von 21:04,12 und einem Vorsprung von gut 18 Sekunden die

Dominatorinnen der letzten Jahre, den Achter des VK Slavia Prag, auf den zweiten Platz. Dritte

wurden die Frauen von Nereus Amsterdam in einer Zeit von 22:00,37. Bei den Juniorinnen und Junioren war das Feld fest in tschechischer Hand. Es siegte bei den Juniorinnen die Renngemeinschaft aus Hamr, Pardubice und Blesk in der Zeit von 22:27,05.