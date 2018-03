Kommendes Wochenende wartet Münsingen auf die Black Stars und als vierten Gegner der Rückrunde wartet gleich noch der FC Solothurn. Es stehen also Spiele an, gegen drei der fünf Vereine, die in der Tabelle vor Black stehen. Ein happiges Programm.

Im Moment stehen die Black Stars noch auf dem sechsten Tabellenrang. Um an den Aufstiegsspielen teilnehmen zu können, müssen sie jedoch mindestens bis auf den dritten Rang vorstossen, denn aus den drei 1.-Liga-Gruppen qualifizieren sich jeweils die ersten zwei sowie die zwei besten Drittplatzierten für die Aufstiegsspiele.

«Wir haben ein sehr anspruchsvolles Startprogramm. Als Ziel haben wir uns einen Platz für die Aufstiegsspiele gesetzt», sagt der Sportchef der Black Stars, Peter Faé.

Rückrundenstart verschoben

Aufgrund von schlechten Wetterverhältnissen wurden fast alle Promotion-League-Spiele von letztem Wochenende verschoben. Einzig Zürich II und Kriens haben ihre Partie ausgetragen.

Die BSC Old Boys, zurzeit Zweitletzter der Promotion League, hätten eigentlich gegen das letztplatzierte United Zürich in die Rückrunde starten sollen. Stattdessen wartet nun der FC Breitenrain, ein grösserer Happen, auf die Old Boys.