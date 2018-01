Das tat Rakovic gegen das Birstaler Kombinat nicht. Obwohl seine Physis beeindruckend und sein Kampfgewicht ordentlich (125 Kilogramm) sind. Sein Blick ist auch „gfürch­tig“, doch Björn Schoo und Nemanja Calasan, die nie von der NBA gedraftet wurden, wa­ren dem Serben überlegen.

Bankspieler entschied

Die Gäste aus dem Unterbaselbiet liessen sich nie abschütteln, obwohl die Romands als 6. Mann einen starken US-Profi und als 7. Akteur den späteren Topskorer Bryan Colon (er war zuletzt jener Mann, der den Match entschied) einsetzen konnten. Mikaël Maruotto, einst in Genf und Lugano Meister und im Stammquintett, hat bei Neuchâtel nur noch eine marginale Rolle. Aber er gibt dem Team viel Breite – und so kann der neue Trainer munter rotieren, den Rhythmus hochhalten und müde Akteure durch frische Kräfte ersetzen, ohne dass das Bavcevic-Team an Substanz verliert.

Bei den Starwings spielte Robert Devcic über 20 Minuten – und war der personifizierte Kampfgeist. Alexis Herrmann agierte nach seiner monatelangen Verletzung auch während 20 Minuten – und gefiel mit guter Defense und zusätzlich mit einer superben Wurfquote. Es sind Akteure, die zu 100 Prozent arbeiten – und Devcic hat mehr in der 1. Liga als in der Nationalliga A gespielt. Es ist zwar nur eine These – aber ein komplettes Starwings hätte gegen Neuchâtel eine sehr realistische Siegeschance gehabt. Und wenn man be­denkt, dass der Luxuszuzug na­mens Rakovic, der nicht nötig war, wohl soviel kostet wie das ganze Starwings-Kader zusammen, darf, muss, ja soll man sich hinterfragen.

Schade aber, dass man in dieser Saison^2017/18 wohl nie ein komplettes Starwings se­hen wird. Die Equipe, ausgewogen zusammengestellt und mit Akteuren, die enorme Fort­schritte gemacht haben, wäre wohl mehr als nur ein Spielverderber. Dass ein Schlüssel­spieler (Babic) nicht temporär ersetzt werden kann… „damit muss ich einfach leben und das Bes­te daraus machen“, so Cheftrainer Roland Pavloski. Es tönt manchmal wie ein Mix aus Verzweiflung und Resignation, wenn der Birsfelder sieht, welche Möglichkeiten andere Klubs haben. Und daraus gar wenig machen. Aber für moralische Siege, wie gestern Abend in Neuchâtel, gibt es in der Tabelle keine Punkte.