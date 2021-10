Super League 2:0-Sieg gegen Lugano: Ein Crêpe mit Nutella und ein starker Burgherr machen das Joggeli wieder zu einer Festung Durch das 2:0 gegen Lugano baut der FC Basel seine Heimserie aus. Doch die Art und Weise gibt zu denken.

Früh lenkt Fabian Frei das Spiel mit seinem Abstauber zum 1:0 in der 10. Minute in die richtige Bahn.

Einen Crêpe mit Nutella gab es für Fabian Frei und Heinz Lindner am Samstag. Beim Besuch der Herbstmesse liessen es sich die Fussballer gut gehen. Und die Kalorienbombe scheint sich ausgezahlt zu haben, denn Frei und Lindner sind die beiden prägenden Figuren beim 2:0-Sieg am Folgetag gegen den FC Lugano. Frei, weil er in der 10. Minute richtig antizipiert und den nach vorne abgewehrten Schuss von Edon Zhegrova zum 1:0 ins Tor hebt. Und Lindner, weil er zum wiederholten Mal in dieser Saison mehrfach mit guten Reflexen und Paraden – gegen Lugano sind es zwei Hundertprozentige und fünf weitere Abschlüsse – ein Gegentor verhindert. «Lindner hat fantastisch gehalten», erklärt Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti anerkennend den Grund für die Niederlage der Tessiner.

«Das Resultat trügt. Wir waren nicht so souverän», gibt auch Frei nach Matchende zu. Doch 53 Prozent Ballbesitz und 23:15 Torschüsse aus Sicht der Luganesi bringen am Ende rein gar nichts ein. «Am Schluss zählt nur das Resultat», sagt auch Lindner mit einem Grinsen im Gesicht und das lautet 2:0, weil auch Arthur Cabral sein fast schon standesgemässes Tor erzielt. Nach einer schönen Spieleröffnung in der 32. Minute von Nasser Djiga, der den rotgesperrten Cömert ersetzt, legt Pajtim Kasami direkt und perfekt in den Lauf des Brasilianers, der damit weiter mehr Tore als Spiele auf dem Konto hat.

Dass nicht noch ein weiteres Tor hinzukommt, liegt an Kasami. Denn der schnappt sich kurz nach Wiederanpfiff den Ball und legt ihn auf den Penaltypunkt, von dem Cabral in dieser Saison schon sechsmal getroffen hat. Darian Males hatte zuvor clever den Laufweg von Sabbatini gekreuzt und so den Penalty bekommen. Doch es passiert, was passieren muss: Kasami verschiesst und der FCB macht das Spiel wieder spannend.

«Es ärgert mich, dass wir den Sack nicht zugemacht haben und angefangen haben, schicki-micki zu spielen», sagt Frei. Und auch Patrick Rahmen sagt: «Es war heute nicht so stilsicher, wie wir uns das vorgestellt haben.»

Stocker, Xhaka und Quintillà erneut draussen

Dass er seine Aufstellung im Vergleich zu Donnerstag nur auf einer Position änderte, erklärt Rahmen so: «Ich wollte die Spielfreude vom Donnerstag mit ins Spiel gegen Lugano nehmen.» Das bedeutet aber auch, dass arrivierte Kräfte wie Stocker, Xhaka oder Quintillà erneut nur auf der Bank sitzen. «Hier muss gut kommuniziert werden und das machen wir», sagt Rahmen, der sich sicher ist, dass er auch die angesprochenen Drei in dieser Saison noch oft brauchen wird. «Dann, wenn die Jungen eine Baisse haben sollten.»

Das Telegramm Basel - Lugano 2:0 (2:0)

St. Jakob-Park. – SR: Alessandro Dudic. – 19 290 Zuschauer. – Tore: 10. Frei 1:0 (Zhegrova). 32. Cabral 2:0 (Kasami).

Basel: Lindner; Lang, Djiga, Pelmard, Tavares; Frei, Kasami (74. Xhaka); Zhegrova (74. Stocker), Males (62. Esposito), Millar (62. Ndoye); Cabral (83. Burger).

Lugano: Saipi; Lavanchy, Daprelà, Maric (82. Monzialo), Ziegler; Sabbatini; Custodio (60. Lungoyi), Bottani (78. Muci), Lovric; Celar (60. Amoura), Abubakar (60. Facchinetti).

Bemerkungen: Basel ohne Petretta, Padula, Fernandes (alle verletzt), Cömert (gesperrt), Tushi, Nikolic und Cardoso (kein Aufgebot). Lugano ohne Muci, Hajrizi, De Souza, Morosoli, Guidotti, Moura, Belhadj, Balde, Baumann und Macek. – 55. Kasami verschiesst Foulpenalty. – Verwarnung: 64. Frei (Foul).

Weil der FCB im Joggeli unter Rahmen 13 Siege und 2 Unentschieden eingefahren hat, liegt die Serie der Ungeschlagenheit mittlerweile bei 15 Spielen. «Als ich hier anfing, war es eines der Ziele, dass wir aus dem Joggeli wieder eine Festung machen», sagt Rahmen. Dass das so gut gelungen ist, freut den Coach natürlich. «In den letzten zwei Jahren sind hier zu viele Punkte weggegangen. Wir wollen, dass die Gegner nicht mehr dran glauben, dass sie hier etwas mitnehmen können», sagt Rahmen und auch Frei benutzt die gleiche Metapher: «Das Joggeli soll wieder eine Festung sein. Das ist sie aktuell und das soll so bleiben.»

Viel wichtiger ist aber, dass der FCB durch diese Serie und die am Wochenende auf vier Punkte ausgebaute Tabellenführung das Selbstverständnis früherer Tage zurückerlangt hat. «Auf dem Platz hatte ich nie das Gefühl, dass der Sieg in Gefahr ist», sagt Frei. Doch er mahnt: «Wir müssen in Zukunft besser verteidigen. Denn wir können nicht 36 Spiele lang auf Heinz hoffen.» Denn aktuell ist es Lindner, der als Burgherr das Tor der Festung vor wöchentlichen Stürmen schützt und sich so den Crêpe mit Nutella verdient.