FC Basel Schreuder sagt ab, der nächste Kandidat als FCB-Trainer ploppt auf - doch Rahmen nimmt's mit Gleichmut Der angebliche Trainerkandidat Alfred Schreuder ist schon keiner mehr – Der amtierende FCB-Trainer Patrick Rahmen sagt zu den anhaltenden Gerüchten: «Das gehört zum Job.»

"Wenn man mit Gerüchten Mühe hat, darf man den Trainerjob nicht machen" - FCB-Chefcoach Patrick Rahmen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Seit Wochen oder eigentlich schon viel länger wabert eine Mutmassung um den Trainer des FC Basel. Ist der Grossaktionär David Degen zufrieden mit der Arbeit von Patrick Rahmen? Reicht ihm, was bislang herausgesprungen ist an Messbarem (Resultate) und weicheren Faktoren? Man konnte den Eindruck gewinnen: eher nicht. Am Donnerstag bekamen die Spekulationen einen ersten Namen. Alfred Schreuder wurde vom «Kicker» mit dem FCB in Verbindung gebracht.

Wenn es tatsächlich Kontakt zwischen dem FCB und dem jüngst als Co-Trainer des FC Barcelona freigestellten Schreuder gibt, dann spricht es nicht gerade für die Schreuder-Seite, dass dieses Interesse sogleich in öffentliche Kanäle eintröpfelt. Und genauso verhält es sich mit der nächsten Meldung am Freitag: Schreuder sagt dem FC Basel ab. Es ist die gleiche Quelle, wie am Donnerstag, und sie will wissen, dass der FCB den Kandidaten zwei Mal getroffen und ihm eine konkrete Vertragsofferte unterbreitet hat.

Alfred Schreuder soll sich zwei Mal mit FCB-Verantwortlichen getroffen haben, ehe er absagte. Keystone

«Das ist unangenehm, aber Teil des Business»

Von FCB-Seite will man zu Gerüchten keine Stellung nehmen. Das ist im aufgeregten Fussballgeschäft legitim. Was auch immer man davon halten mag, dass es der FCB so weit kommen lässt, dass der Trainer zum Subjekt der Spekulationen geworden ist – Patrick Rahmen kam am Freitag nicht umhin, Fragen zu seiner Person und seinem Posten zu beantworten.

Er tat das professionell, so offen wie eben möglich und mit gehörigem Gleichmut: «Natürlich habe ich das wahrgenommen. Das ist unangenehm, aber ich habe diesbezüglich nichts gehört. Es ist intern kein Thema.» Am Donnerstag, dem Tag nach dem 1:1 im Spitzenkampf gegen YB, habe er mit David Degen zu Mittag gegessen. Über seinen Posten, so Rahmen, sei da jedoch nicht geredet worden.

Schon ploppt der nächste Name auf: Thomas Letsch

Ob er sich Sorgen um seinen Posten macht? «Nicht explizit», entgegnet Rahmen, «wenn man diesen Job macht, dann weiss man, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass man in der Öffentlichkeit steht und es Gerüchte gibt. Wenn man damit Mühe hat, darf man den Trainerjob nicht machen.»

Und so ploppte am Freitagnachmittag auch schon der nächste angebliche Kandidat auf: Thomas Letsch, eine Schwabe im Dienste von Vitesse Arnheim. Es werden, so scheint es, alles andere als besinnliche Weihnachtstage beim FCB.