Die Ustemerinnen starteten dann mit einer Doppelmanndeckung in die zweite Halbzeit, was den Leimentalerinnen anfangs etwas Mühe bereitete. Das Spiel gestaltete sich ausgeglichener, da die Gäste mit mehr Antrieb in den Angriff und die Gastgeberinnen weniger rasch in die Verteidigung zurück kamen. Oft war es dann auch das Kreisspiel, welches den Baselbieterinnen das Genick brach und ein Gegentor kostete. Im Gegenzug konnte man weiterhin über das schnelle und flinke Spiel punkten und gelang so nie annähernd in Gefahr das Spiel noch aus den Händen zu geben.



Am kommenden Sonntag trifft die SPL2 auf den LK Zug (19:00 Uhr, Zug Sporthalle). Das nächste Heimspiel findet am 7. Mai in der 99er Sporthalle in Therwil um 15.00 Uhr gegen die SG Yverdon & Crissier statt. (pd/acz)