Das Feld in der Auf-/Abstiegsrunde ist eng. Die Mannschaften auf Platz zwei bis fünf haben alle sechs Punkte. Rein theoretisch ist für alle Teams noch jedes Endszenario möglich.

Am kommenden Sonntag, 31. März 2019, spielen die Baselbieterinnen auswärts gegen das erstplatzierte Herzogenbuchsee (Mittelholz, Anpfiff 17:45 Uhr). Die HVH legte zum Start gleich vier Siege in Folge hin. Gegen Stans und Yellow konnten sie sogar jeweils mit 12, bzw. 14 Toren klar dominieren und überzeugen. Die erste Begegnung der HSG mit dem HVH fiel wie gewohnt sehr spannend aus. Herzogenbuchsee konnte sich zum Schluss mit 2 Toren Differenz durchsetzen (36:38).

Was war spielt jedoch keine Rolle. Für die Leimentalerinnen liegt der Fokus in den letzten fünf Partien von Spiel zu Spiel ganz einfach auf: Tore verhindern, Torejagd, 2 Punkte.