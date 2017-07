Es ist so weit! Heute morgen um 05:05 Uhr ist Kastriot Rio Gjergjaj in einem Basler Spital zur Welt gekommen. Es war eine natürliche Geburt welche ihre nötige Zeit in Anspruch nahm. Arnold «The Cobra» war während der Geburt dabei und ist stolz auf seinen kleinen Prachtkerl Kastriot Rio. Mit 4,300 Kg Gewicht und ist 52 cm grösse hat er gleich ein erstes starkes Zeichen gesetzt.