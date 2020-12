Die lokale Lösung: Sehid Sinani soll den FC Laufen aus dem Abstiegssumpf befreien

Der FC Laufen hat die offene Trainerfrage der ersten Mannschaft geregelt und will mit einer erneut lokalen Lösung kurzfristig vom letzten Rang der 2. Liga wegkommen und sich dann in der Tabelle nach oben, in die erste Hälfte, verabschieden. Mit dem 38-jährigen Sehid Sinani fiel die Wahl auf einen Laufner, der bereits im Frühling zur Diskussion stand.

Sinani schaffte es beim FC Basel als grossgewachsener Innenverteidiger ins Kader der ersten Mannschaft, wurde dann jedoch zum FC Thun ausgeliehen. Dort kam er in der höchsten Liga des Landes immerhin zu rund 30 Einsätzen. Eine Fussverletzung beendete den Abstecher. Wieder in Basel und genesen, stand ein Wechsel, zusammen mit Gökhan Inler, zum FC Zürich zur Diskussion. Eine Verletzung am Knie verhinderte den Transfer.

Sinani suchte Hilfe bei einem Arzt in Barcelona. «Nach einer Woche fragte ich ihn, ob ich wieder Fussball auf höchstem Niveau spielen kann. Als er mir sagte, dass es im Leben keine Garantien gebe, beendete ich meine Profi-Laufbahn.» Sinani stand und steht mit beiden Füssen auf dem Boden, suchte sich deshalb eine Arbeit, denn «meine Frau war damals erstmals schwanger, sodass ich das Risiko nicht eingehen konnte und wollte».

Direkt vom Spieler zum Trainer in Aesch

Als das Knie einigermassen hielt, zog es Sinani wieder zum runden Ball. In der interregionalen 2. Liga war er drei Saisons beim FC Allschwil, dann eine halbe Saison beim FC Bassecourt und nochmals kurz in Allschwil. Nach einer Saison beim FC Laufen holte ihn Marcel Hottiger für die Innenverteidigung zum SC Dornach. Dort übernahm er dann für zwei Saisons das Team als Spielertrainer. Auf Platz 1 klassiert, trennte man sich sechs Runden vor Saisonende. Ein Entscheid, den Aussenstehende damals nicht verstanden.

«Als mich Six Pavkovic bat, beim FC Aesch die Defensive zu stabilisieren, sagte ich zu, obwohl ich eigentlich eine Pause einlegen wollte», erzählt Sinani. Nach einer halben Saison wurde er in Aesch Trainer. Sinani führte den regionalen Zweitligisten 2017/18 in den Final des Basler Cups, wo Aesch in Möhlin gegen Concordia scheiterte. Die Zeit in Aesch lief aus Sicht von Sinani nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte, sodass die Zusammenarbeit beendet wurde.