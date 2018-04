Auf der Judo World Tour 2018 konnte Evelyne Tschopp am Gründonnerstag mit guten Erinnerungen im Gepäck in die Hauptstadt Georgiens reisen. Nach ihrem souveränen Turniersieg am Grand Prix von Agadir vor zwei Wochen wurde Tschopp in Tiflis als Nummer 3 gesetzt und hatte ein Freilos in der ersten Runde.