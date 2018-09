Sechs Spiele, mit 18 Punkten das Maximum, 21:4 Tore – so sah das damals aus. Damals, das war vor zwei Jahren. Die Bilanz ist jene des FC Basel im letzten Jahr unter Urs Fischer. Der FCB war nach sechs Runden der Konkurrenz längst enteilt, Luzern auf Platz 2 hatte schon satte sechs Punkte Rückstand, YB – an dritter Stelle – hatte nur gerade halb so viele Punkte auf dem Konto wie der FC Basel. Schon nach sechs Runden war klar, dass die Basler so gnaden- wie hemmungslos auf den achten Titel in Serie zusteuern. Fragte sich bloss noch, wie gross der Vorsprung sein würde. Und ob die Berner die Meisterschaft auf Rang 2 beenden würden – wie so oft in den Jahren davor. Die Hierarchie schien in Stein gemeisselt, unumstösslich.

Zwei Jahre später ist alles anders, komplett anders. Am Mittwoch hat YB in der Champions League zur Premiere Manchester United in Bern empfangen, während der FC Basel noch nicht einmal europäisch spielen darf, sondern zum Zuschauen verdammt ist. Die Tabelle – im Vergleich zu damals – ist auf den Kopf gestellt. Die Berner führen nach sechs Runden mit dem Punktemaximum und haben ein Torverhältnis von 19:4, Basel hat halb so viele Punkte auf dem Konto und bereits einen Trainerwechsel hinter sich.