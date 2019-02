Warum Stojanovic in der richtigen Ecke war, wieso es einen Elfmeter zu wenig gab und warum einer Kopfweh hat.

FCSG-Keeper Stojanovic hat eine einfache Erklärung, warum er beim Elfmeter von Ricky van Wolfswinkel in der richtigen Ecke war: «Letztes Mal hat er nach rechts geschossen und ich habe pariert. Deswegen habe ich es dieses Mal in der linken Ecke versucht und Glück gehabt.»

Goalie glaubt an das Gegensatzgesetz

Kein Platz für FCB-Captain Suchy

Zum zweiten Mal in Folge nimmt Marek Suchy 90 Minuten auf der Bank Platz. Seine aktuellen Stellvertreter Eder Balanta und Carlos Zambrano machen ihre Sache so gut, dass es für Marcel Kollereigentlich keinen Grund gibt, an dieser Aufstellung etwas zu ändern. Schade für Suchy.