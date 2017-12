Zwölf Punkte hat der FCB in sechs Spielen der Champions League geholt. So viele wie noch nie. In einer Gruppe mit Manchester United, Benfica und ZSKA Moskau ist das schlicht sensationell.

Und es sorgt in ganz Europa für Gesprächsstoff. Wenigstens in Fachkreisen, sprich: den Scouts. FCB-Trainer Raphael Wicky meint: «Das wird ein strenger Winter für Marco Streller.»

Basel und seine etlichen Talente

Denn das Team des FC Basel ist bestückt mit etlichen Talenten. Spieler wie Mohamed Elyounoussi (23), Manuel Akanji (22), Dimitri Oberlin (20), Tomas Vaclik (28) oder Michael Lang (26) haben in der Königsklasse für Furore gesorgt.

Sportchef Marco Streller sagt: «Mir ist klar, dass unsere Spieler Begehrlichkeiten wecken. Und zwar bei richtig grossen Vereinen.»

Akanji darf man nicht verlieren

So gross das Interesse an diesen Spielern, so klar ist, dass weder der Trainer noch der Sportchef sie schon im Winter abgeben möchten. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Denn noch hat der FCB keinen Titel gewonnen, das ganz grosse Ziel, der Triumph in der Meisterschaft, ist noch in weiter Ferne.

Deshalb wird Streller alles unternehmen, um das Team bis im Sommer zusammenzuhalten. Denn nach holprigem Start greifen die Mechanismen nun immer besser. Die Mannschaft lässt sich auch von Rückschlägen nicht mehr aus dem Tritt bringen.

Sieg auf Sieg

Nach dieser so bitteren Niederlage gegen ZSKA Moskau zum Beispiel reihte der FCB weiter Sieg an Sieg, bezwang in der Königsklasse Gigant Manchester United und verringerte in der Super League den Rückstand auf Leader YB auf vier Punkte.