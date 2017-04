Unter den Zuschauern war, wie immer, Maurice Monnier. Der 83-jährige Doyen des natio­nalen Basketballes, ein Ur-Genfer, der im Schweizer Basketball al­les erlebt und jede Funk­tion (Spieler, Trainer, Natio­nalcoach, Ref, Funktionär und Verbands­präsident) ausgeübt hat, meinte: «Die Starwings spielen einen ge­ordneten, ge­pflegten Basket­ball. Cheftrainer Roland Pavloski bleibt immer ruhig, was in Anbetracht der Umstände nicht einfach war… Und Jones ist ein aussergewöhnlicher Spieler, sein Niveau ist viel zu hoch für die Schweiz. Er kann in einer ganz grossen europäischen Liga spielen. Es ist erstaunlich, dass die Starwings 32 Fouls begingen, während die De­fense der Genfer immer am oder eher über dem Limit ist. Aber dies weiss man seit Jah­ren...»

Drei Ausschlüsse

Und damit sprach Monnier indirekt auch die drei Refs, darunter den Hauptschiedsrichter Markos Michaelides (der international arbitriert) an, die keine «unité de doctrine» bei der Foulauslegung an den Tag legten. Die Quintessenz war, dass die Starwings drei Akteure mit fünf Fouls verloren, wobei das «vom Platz pfeifen» von Darell Vinson schwer wog.