Die Starwings trennen sich von US-Profi Elias Chuha

Der NLA-Verein Starwings Basket Regio Basel und US-Center Elias Chuha haben den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Chuha wird Birsfelden bereits in den nächsten Tagen in Richtung Heimat verlassen. Der Amerikaner wurde seit seinem Transfer im Sommer immer wieder von Verletzungen gebremst.