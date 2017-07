Während Babic und Hess erstmals in der Schweiz spielen werden, kennt Calasan die Na­tionalliga A bestens. Der Serbe spielte während zweier Spielzeiten für den Rekordmeister und Renommierklub Fribourg Olympic und in zwei weiteren Etappen – und während der letzten Spielzeit – für den BC Boncourt.

Der Serbe, mit montenegrischen Wurzeln, wurde basketballerisch und studienmässig in den USA ausgebildet und gewann mit Purdue im Jahre 2009 die College-Meisterschaft in der NCAA 1. Es folgten erste Profi-Erfahrun­gen in Europa – angefangen in Griechenland, danach in Rumänien und zuletzt in Frankreich.

Auch ein «Mister Double-Double»

«Nemanja Calasan garantiert für Stabilität und ist reboundstark. Dazu verfügt er über einen guten Wurf – auch aus der Distanz», erklärt Starwings-Cheftrainer Roland Pavloski. In der Tat ist er wie sein Vorgänger Darell Vinson (USA) ein «Mister Double-Double» - im letzten Championnat waren Vinson und Calasan die besten Rebounder der gesamten Nationalli­ga A gewesen. Der neue Star­wings-Center ist jedoch ein wesentlich besserer, vor allem konstante­rer Skorer als es der Amerikander war.