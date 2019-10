Die Starwings zeigen gegen Genf gute Ansätze, ernten aber eine logische Niederlage

Wenn sich in einer Sportart wie Basketball der Ligakrösus und der Underdog der Liga gegenüberstehen, stellt sich zu 99 Prozent die Frage nach dem Sieger gar nicht erst. Das war auch am Samstagnachmittag in der Sporthalle Birsfelden der Fall. Nach sechs Minuten führten die Starwings gegen das ungeschlagene Genf mit 12:11. Das war kein Wings-Strohfeuer, sondern eher der Nonchalance der Gäste zuzuschreiben.



In keinem Viertel fielen die Birsfelder ab – aber in allen Bereichen war eine Inferiorität auszumachen, die das Skore nur dezent widerspiegelte. Krass war die Genfer Dominanz nur unter den Körben. Die Löwen aus der Calvinstadt holten sich 49 Rebounds. Das gesamte Starwings-Team schaffte es nur auf 25 Rebounds. Eine Statistik, die viel aussagt. Am Ende stand gegen die Lions eine 59:78-Niederlage zu Buche.

Payne ein weiteres Mal Alleinunterhalter

Man sah dabei, dass Elias Chuha zwar bemüht ist, doch der US-Center war gegen die Genfer völlig überfordert. Es ist der Nachsicht der Refs zu verdanken, dass er erst in der 33. Minute mit dem fünften Foul ausscheiden musste. Ein Lichtblick war Youngster Jason Schneider. Er kam zu 15 Minuten Einsatz, erzielte fünf Punkte und bewies Mut und Initiative. Etwas, das man vom Ex-Nachwuchs-Internationalen Kevin Blaser nicht unbedingt sagen kann.

Captain Joël Fuchs und Branislav Kostic zeigten eine bemühte Leistung. Alleinunterhalter bei den Starwings war, ist und wird jedoch auch künftig Jacori Payne sein. Das mag in einzelnen Phasen spektakulär sein und die Zuschauer zu Sonderapplaus bewegen. Am Ende wird die Konzentration auf Payne im Wings-Spiel aber Verlustpartien absetzen.

Im Vorspiel siegte die U23 der Starwings gegen den BC Winterthur, die vor zwei Jahren noch in der Nationalliga A spielten, gleich mit 124:54. Ein Hoffnungsschimmer, auch wenn zweistellige Punktzahlen des Nachwuchses in der Nationalliga A noch lange nicht zu Einsatzminuten führen.