Grenzenloser Jubel bei den Therwil Flyers: Die Baselbieter Baseballer sind zum zwölften Mal in ihrer Vereinsgeschichte Schweizer Meister. Nachdem sich die Flyers zuhause in Therwil in ihrer Final-Serie gegen die Zürich Challengers einen 2:0-Siegvorsprung erarbeiteten, nutzten sie am Wochenende auswärts in Zürich ihren zweiten Matchball, nachdem sie im ersten Duell des Wochenendes den Challengern noch unterlegen waren.

Am Sonntag machten es die Therwiler dann besser und rangen die Zürcher mit 6:2 nieder. Damit dürfen die Flyers nun zum vierten Mal innert sechs Jahren den Meisterpokal in die Höhe stemmen. Ausser den Baselbietern konnten seit 2014 nur die beiden Zürcher Teams Challengers und Barracudas den Titel gewinnen.

Besondere Genugtuung bedeuten deshalb die diesjährigen Playoffs für die Flyers: Zunächst schaltete man im Halbfinal die Zürich Barracudas aus - nun behielt man auch im Final gegen die Challengers die Oberhand. Gegen den Gegner also, gegen den man im letztjährigen Final noch im entscheidenden fünften Spiel der Serie das Nachsehen hatte. Dass sich dieses Szenario auch in dieser Saison wiederholen würde, konnten die Flyers mit dem Sieg am Sonntag verhindern.

Flyers bauen Rekordmeister-Vorsprung aus

Die Flyers hatten die Qualifikation auf dem zweiten Tabellenrang abgeschlossen und sicherten sich nun dank eines Steigerungslaufs in den Playoffs den zwölften Titel, dank dem sie nun ihren Status als Schweizer Rekordmeister weiter ausbauen. Die Flyers führen in der ewigen Tabelle nun mit zwölf Titeln vor den Challengern und den Bern Cardinals mit jeweils neun Titeln.