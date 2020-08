Die Trainerfrage ist entschieden: Bagaric bleibt dem RTV erhalten

In einem Communiqué teilt die RTV-Klubleitung mit, dass sie stolz darauf ist, mit Darijo Bagaric weiterhin einen ausgewiesenen Kenner der Handballszene Schweiz als Trainer des NLA-Teams in den RTV-Reihen zu wissen. Bagaric spielte in seiner Aktivlaufbahn viele Jahre in der Schweizer NLA und zwar beim RTV 1879 Basel (auch an der Seite des noch-RTV-Präsidenten Alex Ebi), beim TV Suhr (wo er Schweizer Meister wurde), bei Borba Luzern sowie beim TV Endingen, und galt als ausgesprochener Defensivspezialist.

Der Familienvater ist in der Region wohnhaft und verfügt über das viel zitierte RTV-Herz. Bagarics Assistent bleibt Patrice Kaufmann.