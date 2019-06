Die turbulente Woche beim FC Basel endet mit einem Knall. Wunschkandidat Patrick Rahmen wechselt nicht vom FC Aarau zum FC Basel. Das bestätigt FCA-Sportchef Sandro Burki am Freitagmorgen gegenüber der NZZ. Die Gespräche habe es gegeben, doch die Verhandlungen sollen gescheitert sein. Aus gut informierten Kreisen sei zu vernehmen gewesen, dass es nicht am FC Aarau gelegen haben soll.

Der FC Basel steht somit vor einem Scherbenhaufen. Bis zum Trainingsauftakt am kommenden Dienstag muss ein neuer Trainer her. Denn nach der schrittweisen Desavouierung von Marcel Koller, hinter dessen Rücken die Klubführung Gespräche mit Wunsch-Nachfolger Rahmen führte, ist es eigentlich undenkbar, das der 58-jährige Zürcher am Dienstag wieder im Joggeli auf der Matte steht.