Die Tür ist zu. Es ist ein sehr ungewohntes Bild. Nie ist der Durchgang von der Mixed-Zone in die Gästekabine im Stade de Suisse zu. Immer ist die Türe offen. Aber dieses Mal, da ist sie verschlossen. Lange. Dahinter, da sind sie alle. Die Spieler des FC Basel. Der Trainer des FC Basel. Sie sind in ihrer Kabine. Verdauen, was da gerade geschehen ist. Und das ist an diesem Abend alles andere als einfach.

1:7 hat der FC Basel eben gegen die Young Boys verloren. Eine Klatsche sondergleichen, ein Debakel von historischem Ausmass.