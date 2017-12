Branislav Kostic, der bis dato eine 100-prozentige Wurfquote (von der Freiwurflinie, bei den Zweiern und Dreiern) gehabt hatte, erlitt eine Schulterverletzung, die ernsterer Natur erscheint. Nach Alexis Herrmann wäre dies ein gewichtiger Ausfall und würde die personelle Situati­on bei den Starwings ins Dramatische steigern. Denn das Comeback von Fuchs könnte sich auf die Partie in Liestal, oder einzelne «Heimspiele», beschränken.

… und grosses Nervenflattern

Der Ausfall von Kostic und die Foulprobleme von Petar Babic führten dazu, dass im Auf­bauspiel der Unterbaselbieter viel Getriebe kam. Und «Winti» wurde in der zweiten Halbzeit immer stärker und Alex Welsh, ein smarter Werfer, wurde seinem Ruf, der vielleicht beste Skorer der Nationalliga A zu sein, immer mehr gerecht. Und als es nach 36 Minuten nur noch 83:79 stand, steigerte sich die Nervosität, und vielleicht auch die «Angst vor dem Sie­gen», immer mehr.

In dieser Phase waren Brunelle Tutonda (der Schwerer leicht und Leichtes schwer macht…), Fuchs (da kam seine Erfahrung zum Zuge) sowie Nemanja Ca­lasan (der 34-jährige Serbe zeigte eine komplette Partie) Gold wert. Und mit vereinten Kräften, und dem lautstarken Support eines begeisterungsfühigen Publikums, schaukelten die Starwings in der Baselbieter Hauptstadt den Erfolg nach Hause.

Nun im «Glaibasel»

Zeit, um sich über den harterkämpften Erfolg zu freuen, bleibt kaum. Bereits am Samstag steht das nächste Heimspiel an. Dieses wird im «minderen Basel», genauer im Kleinbasel, in der Heimhalle (Dreirosen) des Erstligisten BC Bären ausgetragen. Gegner ist der BBC Monthey – ein auf dem Papier übermächtiger Rivale.