Super League Die wundersame Wandlung des FCB beim 2:2 im Tessin Nach einer miserablen ersten Halbzeit bäumt sich der FC Basel auf und verdient sich beim 2:2 in Lugano einen Punkt. Darian Males und Michael Lang tun sich dabei besonders hervor.

Lohn für das Aufbäumen: Michael Lang sieht seinen Kopfball auf dem Weg via Innenpfosten zum 2:2.

Die Super League, so lässt es die Swiss Football League voller Stolz verlauten, steuert auf einen ungeheuren Rekord zu. Seit ihrer Erfindung im Jahr 2003 sind zum aktuellen Saisonstadium noch nie so viele Zuschauer in die Stadien der höchsten Schweizer Profiliga geströmt. Geht es so weiter, wird die Bestmarke von im Schnitt 12281 Besucherinnen aus der Saison 2012/13 geknackt.

Was man jetzt schon sagen kann: Der FC Lugano hat mit diesem Rekord nichts zu tun. Die 3205 Anwesenden im Cornaredo, die den Match gegen Basel sehen wollen, liegen im Saisonschnitt (3174).

Das Telegramm FC Lugano – FC Basel 2:2 (2:0) Cornaredo. – 3205 Zuschauende. – SR Wolfensberger. – Tore: 33. Celar (Macek) 1:0. 38. Aliseda (Macek) 2:0. 74. Males (Novoa) 2:1. 83. Lang (Males) 2:2. Lugano: Saipi; Doumbia, Hajrizi, Hajdari; Macek (84. Espinoza), Bislimi (84. Mai), Sabbatini, Valenzuela; Steffen, Celar (46. Babic), Aliseda (70. Bottani). Basel: Hitz; López, Pelmard, Burger, Vogel (46. Lang); Xhaka; Males, Diouf (46. Calafiori), Amdouni (69. Novoa), Ndoye (69. Kade); Fink (70. Zeqiri). Bemerkungen: Lugano ohne De Queiroz (gesperrt), Arigoni, Daprelà, Mahmoud, Mahou (verletzt). – Basel ohne Frei, Adams (gesperrt), Comas, Adjetey, Augustin (verletzt), Séne (ohne Aufgebot). – Verwarnungen: 4. Vogel (Foul). 31. Xhaka (Foul), 42. Burger (Foul). 92. Hajrizi (Foul). 93. Lang (Unsportlichkeit; im nächsten Spiel gesperrt). 94. Hajdari (Foul).

Dabei hätte der Fussball im Tessin mehr Interesse verdient: Die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti rangiert auf Platz 4 und sie tritt gegen den FC Basel ganz anders auf als noch im Oktober, als sie glückhaft 1:0 gewann. Diesmal sieht man ein von Beginn an aktives Lugano, das sich nach 80 Sekunden die erste dicke Chance durch den Ex-Basler Renato Steffen erspielt. Jonathan Sabbatini wie auch Ignacio Aliseda rutschen an der Vorlage vorbei.

Kein Tritt, kein Zugriff ­und zwei Gegentore

Schon da ist zu erahnen, dass sich ein auf fünf Positionen im Vergleich zum glorreichen Donnerstag im Europacup veränderter FCB schwer tut. Namentlich Hugo Vogel, der als Linksverteidiger aufgeboten ist, aber auch Wouter Burger, der angesichts der Innenverteidigernot jene zentrale Abwehrposition spielt, auf der er schon in seinem ersten Jahr beim FCB ausprobiert wurde. Ein Experiment, das bald abgebrochen wurde.

Es liegt aber nicht allein an den Umstellungen, die Interimstrainer Heiko Vogel zum Teil gezwungenermassen, zum Teil der Belastungssteuerung geschuldet vornimmt. Der FCB findet nicht den Tritt, nicht den Zugriff in den Zweikämpfen gegen die giftigen Gastgeber.

Mit einem tiefen Pass von Roman Macek von der rechten Aussenbahn in die Schnittstelle der Basler Viererkette entwischt in der 33. Minute Zan Celar und unterstreicht mit seinem elften Treffer seine Torjägerqualitäten.

Macek ist als Vorbereiter auch am 2:0 beteiligt, tunnelt den bedauernswerten Vogel, der in dieser Szene auch keinerlei Unterstützung erhält und in der Pause folgerichtig mit seiner Auswechslung erlöst wird.

Mit dem Doppelwechsel zu Wiederbeginn korrigiert Vogel die Abwehr, Calafiori spielt Innenverteidiger, dafür rückt Burger in die gewohnte Rolle nach vorne. Die Partie erhält ein anderes Gesicht und es zeigt sich, warum der Tessiner Fussballfreund seinem FC Lugano nicht ganz über den Weg traut. Plötzlich verfällt das Team in Lethargie, ruht sich auf seinem Vorsprung aus und lässt den FCB aufkommen. Die nächste grosse Rotation nimmt Vogel in der 69. Minute mit einem Dreifachwechsel vor, dem fünf Minuten später der Anschlusstreffer folgt: Hugo Novoa flankt und Darian Males köpft sich den Ball auf den Oberschenkel und ins Tor.

Males und Lang – die Hauptautoren der Aufholjagd

Der Torschütze sagte später: «So zurückzukommen, Chapeau. Aber die erste Halbzeit müssen wir ansprechen, das geht nicht so.»

Das Geschehen, das schliesslich in klarem Ballbesitz- sowie Abschlussplus für Basel mündet, nimmt eine wundersame Wandlung. Diese FCB-Mannschaft scheint unter Vogel eine Kraft gegen Widerstände zu entwickeln, wie sie dies in jüngerer Vergangenheit nicht an den Tag gelegt hat. Zwei Antreiber der starken zweiten Basler Halbzeit sind dann in der 83. Minute auch die Autoren des Ausgleichs, den sich die Spieler mit ihrem Aufbäumen verdient haben: Males narrt zwei Gegenspieler und seine Flanke lenkt Michael Lang mit dem Schädel ins Tor.

Males freut sich hinterher: «Zwei Skorerpunkte, okay, aber leider keine drei Punkte.» Der FCB bleibt Siebter, weil Servette aber nicht über ein Remis hinauskommt, bleibt auch der Abstand nach vorne unverändert. Die nächste Ausfahrt ist für den FCB am Mittwoch St. Gallen. Dann geht es um den Einzug in den Cup-Halbfinal.