Dora Grozer ist einer der Gründe, warum Sm'Aesch-Pfeffingen in dieser Saison so stark spielt. Mit 354 Punkten ist die Deutsche mit ungarischen Wurzeln Topskorerin des Teams und zweitbeste Skorerin der gesamten Liga. Deswegen wurde sie am Mittwochabend zur wertvollsten Spielerin der laufenden NLA-Saison gewählt. Dora Grozer ist Schweizer Volleyballerin des Jahres 2019.

In einer Medienmitteilung des Schweizer Volleyballportals Volley1, das den Award seit zwei Jahren vergibt, lässt sich die 23-jährige Dora Grozer wie folgt zitieren: „Ich freue mich sehr und kann es kaum glauben, dass mir diese grossartige Ehrung zuteil wird. Wir spielen eine unglaubliche Saison: Ich muss der ganzen Mannschaft danken, die mich immer sehr gut unterstützt.“

Als beste Schweizer Spielerin wurde dieses Jahr die ehemalige Sm'Aesch-Spielerin und Nationalspielerin Laura Künzler (Rote Raben Vilsbiburg) gewählt. Als beste Nachwuchsspielerin Fabiana Branca von Volley Lugano.





Eigentlich würde Dora Grozer lieber ohne Topskorer-Trikot spielen. Warum das so ist und wer die Schweizer Volleyballerin des Jahres 2019 ist, lesen Sie hier in einem Portrait von Dora Grozer.