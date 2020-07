Dragan Andrejević bleibt Trainer bei den Starwings

Der 45-jährige Serbe Andrejević und die Starwins verlängern den Vertrag um ein weiteres Jahr. In der Schweiz war Andrejević vor den Starwings bei Küsnacht (NLB) und bei Vevey Riviera (NLA) tätig.

Bis 2012 war er viele Jahre in Belgrad als Basketballtrainer im Erwachsenen- und Jugendbereich tätig. 2012 wechselte er nach Deutschland zum BBC bzw. medi bayreuth. Im Jahr 2015 folgte ein Wechsel zur Basketballabteilung des FC Bayern München, dort war er vor allem im Jugend- und Amateurbereich aktiv. 2017 wechselte er schliesslich in die Schweiz und wurde ab Januar 2018 Trainer der Riviera Lakers aus Vevey, 2018-19 war er bei Küsnacht in der NLB.